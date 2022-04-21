محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

زار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مساء اليوم الخميس، مقر الكنيسة الكاثوليكية بشارع «الدري»، في الجيزة، لتقديم التهنئة إلى الأقباط الكاثوليك بمناسبة عيد القيامة المجيد، نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكان في استقباله «الأنبا توماس عدلي»، مطران الجيزة والفيوم وبني سويف، و«القس ميلاد موسى»، راعي كنيسة «مار جرجس» للأقباط الكاثوليك بالجيزة.

محافظ الجيزة يهنئ جموع الشعب المصري بعيد القيامة

وقدم محافظ الجيزة، في كلمته، التهنئة لجموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يعيدها على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما جاء في كلمة محافظ الجيزة، أن «الشعب المصري يعيش حالياً مناسبات دينية معاً، تعكس صورة عظيمة تحمل أسمى معاني التلاحم والتكاتف بين أبناء الوطن».

محافظ الجيزة يؤكد وحدة نسيج الشعب المصري

وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته، على وحدة نسيج الشعب المصري، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين، توارثوها بتعاقب الأجيال، ولم ولن تنجح أي محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.

رافق محافظ الجيزة، خلال زيارته للكنيسة الكاثوليكية، كل من اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، والدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة، وتيسير عبد الفتاح، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وسمير عويضة، رئيس حي العمرانية.