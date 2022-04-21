دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2022.. أول ليلة في العشر الأواخر

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2022، هو من أكثر ما يبحث عنه الناس خلال هذه الأيام، وذلك مع بداية العشر الأواخر من رمضان، إذ أنها أيام استجابة الدعاء، وبها ليلة من أعظم ليالي العام، وهي ليلة القدر التي قال عنها الله تعالي «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، ورغم أنه لا يوجد دعاء ثابت لكل يوم من أيام شهر رمضان، إلا أن النبي أوصى بكثرة الدعاء خلال شهر رمضان، وخلال العشر الأواخر من رمضان.

دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2022

وعن دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان2022 فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ترديد هذا الدعاء خلال العشر الأواخر من رمضان «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، حيث روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها قالت «سألَتْهُ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنْ وافقت ليلة القدر فبِمَ أدعو؟ قال: قولي: اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني».

أدعية اليوم الحادي والعشرين من رمضان2022

ومن الأدعية التي يمكن قولها في دعاء اليوم الحادي والعشرين من رمضان2022 هي الأدعية التي ذكرت في القرآن الكريم ومنها «رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» و«رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» و«رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»، ويمكن للإنسان أن يدعو بمشاء ويطلب من الله ما يريد، ولمن بشرط ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم.

وقت استجابة الدعاء

وكان الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر، بين في فيديو له عبر صفحة الأزهر الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أوقات استجابة الدعاء في رمضان وقت الإفطار وفي السجود ووقت السحر من الليل.