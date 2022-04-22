الاختيار 3 والعائدون.. أبرز أحداث الحلقات الـ20 من مسلسلات رمضان 2022

شهدت الحلقات الـ20 من مسلسلات رمضان، أحداثا مثيرة متعددة، ففي مسلسل الاختيار 3، بحث وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي الأول معالجة مشكلات الدولة من جذورها، وذلك في لقائه مع أحد قادة القوات المسلحة، الذي أخبره أنه على اتصال دائم مع أحمد عبدالعاطي مدير مكتب محمد مرسي لتسليمه تقديرات الموقف بشكل شخصي.

مسلسل الاختيار 3

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «تفاصيل الحلقات الـ20 من مسلسلات رمضان»، إذ شهد مسلسل الاختيار 3 تأكيد «السيسي» أنّ «مرسي» لا بد أن يكون على دراية بكل التفاصيل والمحددات التي تشكل الموقف العام في الدولة، لأن الموقف محرج في مصر والإقليم كله.

وفي مسلسل العائدون، تلقى الضابط عمر تعليمات من الضابط نبيل بالتحرك، لأنه وردته معلومة بأن قناص داعش موجود في البلد التي يتواجد فيها عمر ونادين لتنفيذ مهمة تخريبية للتغطية على دخول عناصر داعش قبل انتقالهم إلى مصر.

مسلسل فاتن أمل حربي

وشهد مسلسل فاتن أمل حربي إصابة ابنة فاتن بحالة مرضية، وهو ما اضطرها إلى الاتصال بـ«شفيع» لمساعدتها، وبعد الكشف والأشعة المقطعية، تبيّن أنها تعاني من تشنجات بسبب وجود كيس على المخ، ويجب أن يتم عمل رنين مغناطيسي للتأكد مما إذا كان الكيس ورم أم لا، وبعد سماع فاتن هذا الكلام فقدت الوعي والتحقت بغرفة ثانية في نفس المستشفى.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

وشهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2، العديد من المواقف، إذ دخل «يوسف» و«لذيذ» البيت بعد صلاة الجمعة، وكان الطفل «هشام» موجودًا في البيت مع «سارة» التي أخبرته، أن شقيقتها اضطرت إلى تركه معها بسبب ارتباطها بموعد مهم.