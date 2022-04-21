أدعية العشر الأواخر من رمضان 2022.. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو

أدعية العشر الأواخر من رمضان يبحث عنها العديد من الناس، وذلك تزامناً مع بدايتها، حيث تعد الليلة هي أول لياليها، وأول ليلة وترية بها، لذلك يبحث الناس عن الأدعية المستحبة بها من أجل اغتنام هذه الأيام المباركة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث روي عن السيدة عائشة أنها قالت «كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ».

أدعية العشر الأواخر من رمضان

ورغم أنه لا يوجد نص محدد يخص أدعية العشر الأواخر من رمضان، إلا أن النبي أوصى بالإكثار من ترديد «اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي»، في العشر الأواخر من رمضان، ورُوي عن السيدة عائشة أنها سألَتْ الرسول صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إنْ وافقتُ ليلة القدر فبِمَ تدعو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولي: «اللهمَّ إنك عفوٌ تحبُّ العفوَ فاعفُ عني».

دعاء مستحب ترديده في العشر الأواخر من رمضان

وعن الأدعية المستحب ترديدها في العشر الأواخر من رمضان، هناك مجموعة من الأدعية الصحيحة من القرآن الكريم، ومنها:

ـ «وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

ـ «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

ـ «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا».

ـ «رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ».

ـ «رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ».

ـ «لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ».

ـ «رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ».