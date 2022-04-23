المصلون يؤدون صلاة التهجد بـ«المسجد الحرام» «صور»

أدى المصلون صلاة التهجد لليلة الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك، بمشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين والقيادات الأمنية بـ«المسجد الحرام».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، توافدت أعداد كبيرة من المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد، بـ«المسجد الحرام» وساحاته، وفقا لما أظهرته صور نشرتها الرئاسة العامة لشؤون «المسجد الحرام» و«المسجد النبوي» على موقعها الإلكتروني، فيما أم المصلين في التسليمات الثلاث الأولى الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وتبعه الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة في التسليمتان الأخيرة.

الشيخ السديس يطلق مبادرة أساور معصم اليد للأطفال

أطلق الرئيس العام لشؤون «المسجد الحرام» و«المسجد النبوي» الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة أساور معصم اليد للأطفال لكتابة بيانات تواصل ذويه لتسهل على الجهات المتخصصه التواصل بشكل سريع مع ذوي الطفل.

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون «المسجد النبوي»، أن المسجد استقبل منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، 1477246 مصليا وأكثر من 944355 زائرا ومصليا في الروضة الشريفة، وسط منظومة خدمات متكاملة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وأشار المستشار، وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، إلى أنه مع الإقبال المتزايد من الزوار والمصلين لـ «المسجد النبوي» من داخل وخارج المملكة العربية السعودية استطاعت الوكالة بتضافر الجهود على تكثيف الأعمال وتعزيزها من خلال رفع الطاقة التشغيلية بما يحافظ على المستوى الأعلى للخدمات في المسجد.