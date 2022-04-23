سر غرفة الجماجم في دير سانت كاترين.. تحوي عظام الرهبان المتوفين «صور»

تزخر محافظة جنوب سيناء بكنوز أثرية وتاريخية ليس لها مثيل، من بينها دير سانت كاترين الذي يعد واحدا من أقدم الأديرة في العالم، واسمه الفعلي هو «دير الله المقدس لجبل سيناء»، والذي بُني بأمر من الامبراطور جستنيان الأول «527 - 565 م»، وذلك خلال الفترة «548 - 565م»، لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون في شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادي.

ويضم الدير مناطق وأماكن أثرية شاهدة على عراقة المكان، والذي يعتبر قبلة للسياح من مختلف دول العالم، وهو مقصد لطائفة الروم الأرثوذكس التي تحج إليه كل عام.

مائدة الطعام في دير سانت كاترين

وقال الدكتور محمود عثمان مفتش آثار بمدينة سانت كاترين لـ«الوطن»، إن غرفة المائدة المقدسة تعد من أبز كنوز دير سانت كاترين الشاهدة على عراقته، وتقع في الشرق من الكنيسة الرئيسية في مستوى أعلي من مستوى الكنيسة.

وأضاف «عثمان»، أن الوصول إلى مائدة الطعام المقدسة يكون عبر باب في جدارها الشمالي، ويوجد باب آخر في الجدار الغربي، ويتوسط جدارها الشرقي شرفة مجوفة ومزينة بمناظر من الكتاب المقدس رُسمت بالفريسكو، مشيرا إلى أن الرهبان يتجمعون في أوقات الطعام على مائدة واحدة من الخشب ترجع إلى القرن السابع عشر من جزيرة كورفو اليونانية، ومزينة بالحفر بزخارف نباتية وحيوانية وكائنات خرافية,

وذكر مفتش آثار بمدينة سانت كاترين، أن تلك الغرفة قديما كانت كنيسة وحُولت إلى غرفة المائدة.

غرفة الجماجم وكنيسة القديس تريفن

وعن كنيسة الجماجم ومقبرة الرهبان، قال مفتش آثار سانت كاترين، إنها تقع غرب دير سانت كاترين خارج أسواره، ومساحتها صغيرة وبها 6 مقابر فقط خُصصت للدفن، ما دفع الرهبان لنبشها بعد فترة لاستخراج بقايا العظام للرهبان المتوفين وحفظها في مكان يطلق عليه «غرفة الجماجم».

وقال «عثمان»، إنه جرى وضع تلك العظام والجماجم في غرفتين، الأولى للمطارنة والأخرى للرهبان، ويطلق على مقبرة الرهبان اسم «الطافوس» ويعلوها كنيسة لأداء الطقوس الدينية للموتى، وتعرف باسم كنيسة القديس تريفن.