إعادة فتح دير سانت كاترين غدا أمام السياح

أعلنت إدارة دير سانت كاترين، في بيان رسمي صادر اليوم، أنه سوف يجرى إعادة فتح أبواب الدير إلي السياح بدءً من غد الجمعة، وفتح كنيسة التجلي لزيارتها في الأوقات الرسمية والتي تبدأ من 8.30 صباحا حتى 11.30 كل يوم.

وأكدت إدارة الدير، انتهاء صلاة قداس استشهاد القديسة كاترين، الذي ترأسه مطران الدير الأنبا ديمتري ديميانوس بمشاركة رهبان الدير فقط.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الرهبان قاموا بتأدية الصلوات وقراءة الترانيم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قام بزيارة الدير أول أمس وقدم لهم التهاني وبعض الهدايا العينية.

خروج ودخول رفات القديسة كاترين

وأكد الدكتور محمود عثمان، مفتش آثار سانت كاترين، أنه حضر القداس الذي بدأ مساء الثلاثاء الماضي وانتهى أمس الأربعاء، وقال إن الصلاة انتهت داخل كنيسة التجلي أمس بخروج المطران مرتديا حلته الحمراء المطرزة بالذهب، يحمل صندوق به رفات القديسة كاترين، وقال في تصريح خاص إنه من تقاليد الاحتفال قيام المطران بحمل الصندوق ويدور به في بعض المناطق في الدير وهي بئر موسي عليه وسلم والشجرة المعلقة والمنطقة المحيطة بالكنيسة.

وأضاف أن الأجراس تقرع أكثر من مرة مع خروج وطواف الرفات، ويقوم الرهبان بقراءة بعض الترانيم وهم يحملون الصولجان والصليب، وأكد «عثمان» أن الجثمان يعود إلى مكانة في مذبح الكنيسة داخل صندوق ذهب.

خاتم القديسة كاترين

أكد مفتش آثار سانت كاترين، أن قداس استشهاد القديسة كاترين هذا العام اقتصر على المطران ورهبان الدير فقط بسبب وباء كورونا، مشيرا إلى أنه من عادات وتقاليد الدير بهذه المناسبة يقوم بتوزيع خاتم على الضيوف من الفضة مرسوما عليه اسم القديسة كاترينا أو صورتها، بالإضافة إلي توزيع بعض الهدايا.