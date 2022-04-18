انتعاشه سياحية في سانت كاترين.. والمخيمات كاملة العدد

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء إقبالا كبيرا من السياح قبل احتفالات شم النسيم، حيث يستقبل دير سانت كاترين آلاف السياح يوميا من مختلف الجنسيات وعبر منفذ طابا البري.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح خاص لـ «الوطن» إنه مع بداية شهر أبريل بدأت السياحة تنتعش في المدينة وتوافدت جنسيات من فرنسا وبلجيكا وألمانيا وامريكا ورمانيا وإسبانيا وعدد من الجنسيات الأخرى إلي المدينة لزيارتها ومشاهدة المعالم الأثرية بها، مضيفا أن أعداد السياح يوميا تصل إلي 2000 سائح وهي معدلات عالية لأنها ثابتة وتزيد أيام الجمعة والسبت والأحد.

عودة الأمريكان والأسبان والفرنسيين.

وقال رمضان محمود الجبالي في تصريح خاص إن الرحلات السياحية إلي حبل موسي مستمرة ويوميا يستقبل الجبل آلاف السياح من جنسيات أجنبية كانت قد غابت عن مدينة سانت كاترين.

وأضاف أن الجنسيات التي تزور مدينة سانت كاترين حاليا من اسبانيا ورومانيا وامريكا وبلجيكا وفرنسا وجنسيات أخري، مشيرا إلي أن هذه الجنسيات اختفت فترة طويلة من سانت كاترين وعادت مرة أخري إلي زيارة المدينة.

وتابع قائلا إن هناك مجموعات تتراوح إعدادها بين 4 إلي 10 أفراد من دول معينة يقوموا بزيارة المدينة وقضاء ايام داخل المخيمات السياحية، مما ترتب عليه انتعاشه سياحية في المدينة متوقعا أن تزيد الإعداد مع اعياد شم النسيم وعيد الفطر المبارك.

مخيمات سانت كاترين كاملة العدد

وتشهد مخيمات مدينة سانت كاترين زيادة في أعداد المقيمين بها من السياح الوافدين إلي المدينة لقضاء إجازات الأعياد.

وأكد عبد المنعم فوكس أحد العاملين في مخيمات سانت كاترين أن هناك سياح يفضلون قضاء أيام العطلات في مخيمات سانت كاترين لأنها تتميز بالهدوء والروحانيات، مشيرا إلي أن أسعار الإقامة في المخيمات تتراوح بين 200 إلي 400 جنيه في اليوم الواحد.

وأضاف خالد سلامة نائب رئيس مدينة سانت كاترين أن مخيمات المدينة كاملة العدد في أعياد شم النسيم وإجازة عيد الفطر.