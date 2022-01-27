الآثار: تطوير وادي دير سانت كاترين بممشى جرانيت وسيارات كهربائية

مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين أحد أهم المشروعات القومية التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجري تنفيذ هذا المشروع في محافظة جنوب سيناء وبالتحديد في مدينة سانت كاترين التي كانت شاهد عيان على تلاقي الديانات السماوية الثلاث.

ويشمل التجلي الأعظم 14 مشروعا متنوعا بين إنشاء فنادق بيئية ومركز للزوار، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية وحماية الآثار وحماية المدينة من أخطار السيول، بالإضافة إلي إنشاء مساكن في منطقة الزيتونة.

مشروع تطوير وادي الدير

ويعد مشروع تطوير وادي الدير هو أحد المشروعات العملاقة ضمن مشروع التجلي الأعظم في سانت كاترين، والهدف منه تطوير المنطقة الرابطة بين مركز الزوار ودير سانت كاترين.

وقال الدكتور محمد عثمان، مفتش آثار سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن الدكتور هشام حسين المشرف العام بالمجلس الأعلى للآثار بجنوب سيناء قام بزيارة إلى مشروع وادي الدير يرافقه خالد عليان مدير عام آثار جنوب سيناء، حيث تفقدا أعمال مشروع تطوير وادي الدير بالمنطقة الأثرية، وأكد الدكتور هشام أن التطوير يجرى وفق معايير قانون حماية الآثار واتفاقية مواقع التراث العالمي حتى يظهر المكان بالصورة المشرفة للدولة المصرية.

سيارات كهربائية وممشى من الجرانيت

ومن جانبه، أكد خالد عليان، مدير عام آثار جنوب سيناء، أن مشروع تطوير وادي الدير يشمل إقامة ممشى بطول 2 كيلو متر تقريبا، يبدأ من مدخل الزوار وحتى مدخل الدير وهو عبارة عن ممشى من الجرانيت، مع تركيب أضواء خافته تتماشي مع الطبيعة الأثرية والدينية للمكان، إلى جانب توفير سيارات كهربائية لنقل الزوار من منطقة التجمع إلي الدير.

وأضاف «عليان» أنه من المقرر أن يجرى الانتهاء من المشروع وافتتاحه في أبريل المقبل ضمن افتتاح المرحلة الأولى من التجلي الأعظم.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن تطوير وظائف الدير يشمل أيضا إقامة منطقة مخصصة للبازارات، ومنطقة الأتوبيسات والميكرو باصات، وأماكن للجمالة، والدليل البدوي، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع تطوير المنطقة الرابط بين الدير ومركز الزوار وسوف يتم تركيب كاميرات ونقط تفتيش حديثة.