الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. ونشاط الرياح خلال الليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس اليوم يشهد ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة عن الأمس بحوالي من درجة لدرجتين، إذ أن من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة 31 درجة مئوية.

وأوضحت غانم، أن الطقس خلال فترات النهار يكون حارا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية كافة، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال فترات الليل

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، خاصة أن الكتل الهوائية قادمة من الصحراء، ومع نشاط الرياح خلال فترات الليل يزيد الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

نشاط الرياح يبدأ مع فترات المساء

وشرحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد نشاطا للرياح يبدأ مع فترات المساء، وسرعات الرياح بها بين 30 و40 كيلو متر في الساعة ويستمر حتى بداية فترات الصباح، وهذا النشاط يزيد الشعور بدرجات الحرارة وبرودة الطقس، بالإضافة لوجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين أقصى جنوب البلاد، وهي غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية لأنها أمطار خفيفة.