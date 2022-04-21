درجات الحرارة غدا الجمعة.. الأرصاد تحذر من غيوم في بعض المناطق

تقلبات في حالة الطقس وحالة الجو تشهدها البلاد خلال الأيام الماضية بين ارتفاع وانخفاض وموجة حارة، لذا يهتم الناس بمعرفة درجات الحرارة غدا وما يخبئ لهم الطقس من حرارة أو غيرها في ظل أجواء صيام شهر رمضان المبارك، وهو ما كشفت تفاصيله هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها منذ قليل.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس الغد سيكون مائل للحرارة خلال ساعات النهار، على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما يكون الطقس شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة غدا ليلا، فتتراوح الصغرى بين 15 حتى 21 درجة، وفق بيان الأرصاد مشيرة إلى أنه مع دخول ساعات الليل، يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، والقاهرة الكبري والوجه البحري، ووسط سيناء، لطيف على مدن شمال الصعيد، ومعتدل على محافظات جنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس غدا غائم جزئيا على وسط سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع استمرار نشاط الرياح الجنوبية الغربية، على القاهرة الكبرى ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وفي ما يلي درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

القاهرة 29 15

الإسكندرية 24 14

وادي النطرون 28 18

طنطا 27 13

شبين الكوم 27 15

دمنهور 26 14

بلطيم 22 13

مطروح 23 13

السلوم 23 14

سيوة 29 12

بورسعيد 23 15

دمياط 24 14

الزقازيق 27 14

المنصورة 28 13

الإسماعيلية 30 14

السويس 29 14

العريش 22 13

رفح 21 13

رأس سدر 28 15

نخل 27 13

نويبع 32 20

طابا 33 20

كاترين 27 12

الطور 27 20

شرم الشيخ 33 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 33 21

الفيوم 31 14

بني سويف 32 14

المنيا 31 14

أسيوط 30 15

سوهاج 34 17

قنا 36 18

الأقصر 36 19

أسوان37 21

إدفو 37 20

أبو سمبل 36 21

الوادي الجديد 34 18

شلاتين 31 18

أبو رماد 30 19

حلايب 29 19

رأس حدربة 30 20