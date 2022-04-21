هل ستنخفض درجات الحرارة مرة أخرى ويعود الطقس البارد؟.. «الأرصاد» تجيب

حالة من التذبذب في درجات الحرارة تشهدها جميع المحافظات بين الارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن موعد حلول فصل الصيف، وهل من الممكن أن تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى وتعود برودة الطقس أم لا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، ودرجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية وفي الوجهين القبلي والبحري.

طقس مائل للحرارة نهارا

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

طقس الأيام المقبلة ودرجات الحرارة المتوقعة

الجمعة 22 أبريل: من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 درجة للعظمى و15 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى و15 للصغرى.

السبت 23 أبريل: من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 للعظمى و 16 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى و 16 للصغرى.

الأحد 24 أبريل: من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى و 17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 26 ددرجة للعظمى و 16 للصغرى.

الاثنين 25 أبريل: من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية على فترات متقطعة، وتكون درجة الحرارة القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة للعظمى و15 للصغرى.

الثلاثاء 26 أبريل: من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة للعظمى و 15 درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية تكون 25 درجة للعظمى و 14 درجة للصغرى.

الأربعاء 27 أبريل: من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة للعظمى و 16 درجة للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 25 درجة للعظمى و 15 درجة للصغرى.