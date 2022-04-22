«الأرصاد» تكشف موعد تخفيف الملابس الشتوية: بعد شم النسيم «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مقارنة بالأمس، بما يتراوح بين 2 درجة إلى 3 درجات، لكن درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، حيث نتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة في فترة النهار.

تفاصيل حالة الطقس نهارا

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ودعاء جاد الحق وداليا أبو عميرة، مقدمي برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الطقس في النهار يميل إلى الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، لافتةً إلى إمكانية تخفيف الملابس في فترتي الليل والنهار بعد أعياد شم النسيم.

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنّه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تكون الكتل الهوائية القادمة من الصحراء منخفضة الرطوبة ودرجات حرارتها منخفضة، حيث تنخفض بشكل ملحوظ في فترة الليل ويصل الفارق بين العظمى والصغرى إلى 15 درجة مئوية أحيانا.

تخفيف الملابس اليوم في فترة الليل

ولفتت، إلى أنّه لا توجد مشكلة في تخفيف الملابس خلال فترة النهار اليوم، حيث يمكن تخفيف الملابس، ولكن في فترات الليل يكون الطقس مائل البرودة مع نشاط للرياح يساعد على إحساسنا ببرودة الطقس، وبالتالي يجب الحفاظ على الملابس الشتوية الخفيفة.