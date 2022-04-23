الزمالك يفتح الباب لرحيل سيف الجزيري

علق مجلس إدارة نادي الزمالك على تقارير رحيل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، عقب نهاية الموسم الجاري، مستغلا بند الشرط الجزائي في عقده مع الفريق.

يملك سيف الدين الجزيري شرطًا جزائيًا في عقده مع الزمالك بقيمة مليوني ونصف المليون دولار يسمح له بالرحيل عن القلعة البيضاء عقب نهاية الموسم الجاري.

أبدى مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور موافقته على رحيل الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عن طريق فسخ عقده.

وكشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية؛ لوجود اتفاق بين سيف الدين الجزيري ونادي الاتفاق السعودي على الانتقال لصفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري مع الفريق.

وأشارت التقارير إلى لجوء سيف الدين الجزيري لبند الشرط الجزائي في عقده مع الفريق على أن يسدد قيمته باتحاد الكرة المصري والرحيل رسميا عن القلعة البيضاء.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ«الوطن»: «لم يخطرنا سيف الدين الجزيري برغبته في الرحيل عن طريق فسخ عقده، ولكن إذا ما تم ذلك سيكون بدون إخطار لنا فهو ليس في حاجة لذلك».

وأضاف: «المقابل المالي الذي سيحصل عليه الزمالك من رحيل سيف الدين الجزيري يعد أفضل من استمراره مع القلعة البيضاء، وبالتالي لا توجد أزمة لدينا من رحيله».

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