محمد أبو العلا يروي قصة إفطاره في رمضان مع الزمالك.. «حصلت مرة واحدة»

قال محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك الأسبق، إنه كان يحاول المشاركة في الدورات الرمضان في صغره ولكنه كان يشارك دائما في مباريات الناشئين بداية من عمر 14 سنة، مبينا أنه كان يسعد بلعب مباراة أو اثنتين في الدورات الرمضانية أثناء عمر الثانية عشرة.

قصة إفطاره في شهر رمضان

أضاف «أبو العلا»، خلال استضافته في برنامج «يا نهار أبيض» المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أنه لم يفطر في شهر رمضان بعد أن أصبح كبيرا ولكنه فطر مرة واحدة أثناء لعبه في نادي الزمالك في نهائي كأس الكؤوس في العاصمة الكاميرونية ياندوي، وكان موعد المباراة ساعتين من الإفطار وكانت هناك رخصة من دار الإفتاء بإفطارنا ولكن أثناء لعبه في فرق الناشئين كان يفطر أحيانا وكان عمره 13 سنة.

كنت بتعب في رمضان من اللعب

وتابع نجم نادي الزمالك الأسبق: «أنا كنت بتعب في رمضان من اللعب الكتير وزمان مكانش التقدم الطبي عالي، وكنت بلعب ماتش كل 3 أيام وباجي في آخر الشهر بجر رجلي من التعب، دي الحاجة اللي كانت بتتعبني في رمضان وكان الوقت بيتلخبط ومعرفش آكل أكل صحي، ولعيب الكرة أصلا معتمد أنه ياكل كويس وينام كويس وده مكانش بيحصل في رمضان، كان نفسي نلعب كل 5 أيام مش كل 3 بس، الدنيا دلوقتي اتطورت في الاستشفاء».