قطع المياه 6 ساعات عن الزمالك بسبب تنفيذ أعمال ممشى أهل مصر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن منطقة الزمالك، وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة فجر غدٍ السبت وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم، نظرا لتأثر خط المياه قطر 800 مم على كورنيش النيل أسفل كوبري 15 مايو بأعمال ممشى أهل مصر، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن منطقة الزمالك.

خط ساخن لطلب المياه

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان صادر، المواطنين والمستشفيات باتخاذ تدابيرهم بتوفير المياه قبل الانقطاع، مع التأكيد على وجود سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويتم طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والموبايل.

فعاليات للتوعية بترشيد استهلاك المياه

كما تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة فعاليات التوعية بترشيد استهلاك المياه في أحياء القاهرة من خلال تنفيذ ندوات توعية الأطفال والشباب وإقامة ورش عمل وإعداد جداريات للتأكيد على ترشيد استهلاك المياه، فضلا عن إقامة ورش عمل للتدريب على أعمال السباكة الخفيفة، يتم تنفيذها بمعرفة فنيين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة، وتخلل هذه الأنشطة فعاليات ترفيهية للأطفال والشباب من رواد قصر ثقافة الأسمرات ومسرح عرائس تم من خلاله عرض قصص قصيرة لحث الأطفال على ترشيد مياه الشرب ونشر الوعي المائي بين الحضور، وذلك بمشاركة عدد من وعاظ الأزهر والمسئولين لتوضيح أهمية الحفاظ على كل قطرة مياه.