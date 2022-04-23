5 أخطاء تجنبها عند سحب المرتب أو المعاش من الـ ATM.. «الفيزا هتتسحب منك»

بالتزامن مع صرف المرتبات والمعاشات قبل عيد الفطر المبارك، يتهافت الكثير من المواطنين لصرف الأموال من ماكينات الـATM، وعند صرفها ربما0 يفعل العديد منهم أخطاءً تعرضهم لسحب الفيزا في ماكينات الصراف الآلي، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على الحصول على أموالهم.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء والمواطنون، نوضح من خلال هذا التقرير بعض الأخطاء التي تعرضهم لسحب الفيزا في ماكينات الصراف الآلي، حتى يتخذ المواطنون حذرهم عند صرف مرتباتهم ومعاشاتهم، وفق خدمة عملاء البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي:

استخدام ماكينات غير مخصصة للسحب

تختلف ماكينات الصراف الآلي من مكان لآخر، فهناك ماكينات مخصصة لسحب الأموال فقط، وماكينات أخرى للإيداع، وحتى تتجنب سحب كارت الفيزا في ماكينات الصراف الآلي، احرص على سحب الأموال من ماكينات السحب.

اختيار لغة لا يتحدث بها العميل

عند سحب الأموال، يتم طرح اختيار اللغة على المستخدمين، ليختار كلا منهم اللغة المناسبة له والتي يتحدث بها.

كتابة الرقم السري بشكل غير صحيح

يجب أن يحرص المستخدم والراغب في سحب الأموال الخاصة به سواء مرتبات أو معاشات على كتابة الرقم بشكل صحيح، وفي حالة عدم إدخال الرقم الصحيح، يتم سحب الفيزا كارد في الماكينة المستخدمة.

عدم مراعاة الحد الأقصى لعدد الأوراق المسموح بها

يحدد البنك المركزي بين الحين والآخر عددًا معينًا من الأوراق النقدية المسموح بها عند السحب، والتي تصل إلى 40 ورقة، ففي حالة الإصرار على سحب عدد أوراق أكثر من ذلك، قد يتم سحب الفيزا كارد في ماكينة الصراف الآلي.

ترك البطاقة في ماكينة الصراف الآلي

بعد أن ينتهي المواطن من سحب المرتب والمعاش الخاص به، ربما ينسى سحب البطاقة من الماكينة، الأمر الذي يؤدي إلى سحب البطاقة بعد مرور عدة دقائق، حتى لا يتم سرقتها.