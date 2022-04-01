من يدفع ضريبة المرتبات الموظف أم صاحب العمل؟

حددت مصلحة الضرائب المصرية الالتزامات والأعباء الضريبية التي يتحملها أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات، التي تتحملها نيابة عن الموظفين والعمال لديها، وتلتزم بخصمها شهريًا على أن توردها إلى المصلحة على 4 دفعات في العام.

مصلحة الضرائب المصرية تؤكد: على الشركات تقديم نموذج سداد شهري

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية عبر صفحتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أنه على أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات تقديم نموذج السداد الشهري، وتوريد ما تم خصمه تحت حساب ضريبة المرتبات خلال الـ 15 يومًا الأولى من كل شهر على 4 مرات في العام الواحد.

الشركات تقدم الإقرارات 4 مرات في العام الواحد

وأوضحت المصلحة أنه يجب تقديم نموذج «2 مرتبات» إذا كان لدى الشركة عمالة هي ليست جهة عملهم الأصلية، والتي تخضع لضريبة قطعية 10% من إجمالي الإيراد دون خصم أية تكاليف.

وتابعت "الضرائب" أن الشركات تلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية مرة كل 3 أشهر «ربع سنوي» إذ تقدمها للمأموريات التابعة لها في نهاية شهر يناير من كل عام، ثم تقدم الإقرار الثاني في نهاية شهر أبريل بينما تقدم الإقرار الثالث في نهاية شهر يوليو، وأخيرًا تقدم الإقرار الأخير في نهاية شهر أكتوبر من كل عام على نموذج 4 مرتبات، موضحًا به عدد العاملين وبياناتهم وإجمالي المرتبات، وما في حكمها خلال الثلاثة أشهر السابقة.

خلفية عن مهلة مصلحة الضرائب لتقديم إقرارات

وانتهت أمس مهلة مصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا وفقًا للقانون إذ تنتهي مهلة تقديم الإقرارات الضريبية في 31 مارس من كل عام بالنسبة للشخصيات الطبيعية والأفراد، بينما تمتد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية والشركات والمؤسسات في نهاية شهر أبريل من كل عام.

وتستخدم الدولة الضرائب كأداة للسياسة المالية، إذ تعيد توجيه الإيرادات للإنفاق على الخدمات العامة والإنشاءات.