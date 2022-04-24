مساعد رئيس الوزراء: مشروعات سكنية لاستيعاب الزيادة المتوقعة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة، أن المشروعات والمبادرات والخطط الاستراتيجية، التي تعمل عليها الدولة حاليا في مجال الإسكان، لا تستهدف مجرد بناء مدن جديدة فقط، وإنما لتطوير المجتمعات العمرانية، وتوفير الخدمات المختلفة بجودة عالية أيضا، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.

الدولة تتبنى مشروعات ومبادرات لزيادة الحيز العمراني واستيعاب الزيادة السكانية

أضافت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، في تحليل لها نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ضمن دورية «آفاق استراتيجية»، أن «الحيز المعمور» استنفد قدراته الحيوية على الاستيعاب، ووصل لحد التشبع السكاني، عبر ارتفاع الكثافات السكانية والبنائية، ما دفع الدولة لتبني العديد من المشروعات السكنية، والمبادرات الخاصة بزيادة الحيز العمراني، واستيعاب الزيادة السكانية.

وتابعت: «أدى عدم التمكن من توفير حيز ومعمور جديد، ومساحات جديدة متناسبة مع حجم الزيادات السكانية إلى تدهور جودة البيئة العمرانية، كما وكيفا، بالإضافة إلى ما سببه ذلك من انتشار أنماط العمران العشوائي، والامتدادات العمرانية غير المخططة على أجود الأراضي الزراعية، وما صاحبها من العديد من المشكلات الاجتماعية الناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادية، وما صاحبهما من تلوث وتدهور بيئي».

مشروعان قوميان لتوفير بيئة عمرانية ملائمة للمواطنين في كافة الأنحاء

ولفتت المهندسة راندة المنشاوي إلى إطلاق الدولة مشروعين، وصفتهما بـ«مهمين للغاية»، وهما تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، ومشروع تطوير القاهرة الإسلامية، اللذان يعدان من أهم المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة لتوفير بيئة عمرانية ملائمة للمواطنين في أنحاء الجمهورية كافة.

وأوضحت أن أولى تلك المشروعات، هو مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والذي يُعد جزء من مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير مليون وحدة سكنية، من ضمنها 500 ألف وحدة بالمدن الكبرى والمحافظات؛ حيث يُنفذ حالياً نحو 112 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى في 41 موقعاً مختلفاً، بـ14 محافظة من محافظات الجمهورية، لتوفير سكن ملائم وصحي وبيئة عمرانية سليمة للمواطنين القاطنين بمحافظات الصعيد والدلتا.

وأشارت إلى أن مشروع تطوير القاهرة الإسلامية، تعمل عليه الدولة بناءًا على توجيهات القيادة السياسية بعودة القاهرة إلى رونقها، وبدأت الحكومة في تطوير مشروع القاهرة الإسلامية، ومن بينها تطوير منطقة الحسين، ومنطقة مسجد الحاكم، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة درب اللبانة.