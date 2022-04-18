«معلومات الوزراء» يرصد مستقبل الأمن الأوروبي في ظل أزمة أوكرانيا بـ«آفاق استراتيجية»

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة «آفاق استراتيجية»، التي تقدم رؤى وتحليلات بشأن أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية، حيث جاء موضوع العدد الجديد حول مستقبل الأمن الأوروبي في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية.

مستقبل الأمن الأوروبي

واستعرض العدد الجديد، أبرز التطورات في النظام العالمي ومستقبل الأمن الأوروبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وتحركات مجموعة السبع حيالها، وتأثير ملف اللاجئين الأوكرانيين على تفاقم أزمات القارة الأوروبية، جنبًا إلى جنب ملف المقاتلين الأجانب، إضافة إلى رصد لأهم التحركات الروسية في مناطق النفوذ السوفيتية القديمة، والحسابات الأفريقية حيال المشهد.

خريف الديمقراطية الأمريكية

وتضمن العدد الجديد ملفًا خاصًا، بعنوان «الديمقراطية الأمريكية ومستقبل الدور الأمريكي»، تطرق إلى التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومدى فعالية دورها عالميًا في ظل أزمات الداخل الأمريكي، وفرص الحزب الديمقراطي الأمريكي خلال انتخابات التجديد النصفي، مستعرضًا آفاق وتحديات العقوبات الأمريكية كسلاح في ظل التكهنات بشأن التحول نحو عصر «خريف الديمقراطية الأمريكية».

أمن الخليج

وقدّم العدد باقة متنوعة من الرؤى والتحليلات لنخبة من الخبراء والمتخصصين في عدة موضوعات مختلفة، بينها التحديات التي تواجه أمن الخليج في ظل مستجدات التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني، بجانب رصد أهم احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، والدور الأمريكي تجاه الصراع في اليمن، وكذلك تأثير الطائرات دون طيار على الحروب المستقبلية، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالشأن المحلي، جاءت تحت عنوان «2022.. عام المجتمع المدني في مصر»، و«الأزمة السكانية وتحديات التطوير العمراني».

موضوعات العدد الجديد من «آفاق استراتيجية»

واشتملت المتابعات التي قدمها العدد الجديد على موضوعات مختلفة، بينها: سيناريوهات المشهد السياسي العراقي، والتداعيات السياسية للأزمة الاقتصادية التركية، وآفاق العلاقات المصرية الجزائرية، وغيرها.

وتضمّن العدد الجديد تحليلات متعمقة لمجموعة متميزة من الباحثين بإدارة القضايا الاستراتيجية بمركز المعلومات، بجانب نخبة من الخبراء، من بينهم: الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور وحيد عبدالمجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس المستشارين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والسفير عزت سعد، مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، والسفير محمد توفيق، سفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، واللواء طيار الدكتور هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات الإماراتي، وغيرهم، إضافة إلى نخبة من الخبراء والباحثين من دول المغرب والجزائر والإمارات والأردن والعراق.