أسباب ترشيح مشروع «إحياء قرية حسن فتحي بالأقصر» لـ جائزة إيكروم بالشارقة

يعد مشروع ترميم قرية المعماري العالمي حسن فتحي بالقرنة الجديدة بالأقصر، والذي افتتحته الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالتعاون مع منظمة اليونسكو في إطار دور الوزارة الثقافة لإحياء في تحسين الصورة البصرية وحماية وصون التراث المعماري المادي، أحد المشروعات المتميزة في حماية التراث الثقافي والمادي وإحيائه في البلاد العربية، ومن هذا المنطلق تم ترشيح المشروع ضمن القائمة القصيرة المرشحة في الدورة الثالثة لجائزة ايكروم الشارقة للممارسات الجيدة في حفظ وحماية التراث الثقافي في المنطقة العربية 2020- 2022 التي تُمنح مرة كل سنتين، بهدف تكريم الأعمال المتميّزة التي تساهم في حماية التراث الثقافي المادي وإحيائه في العالم العربي.

أسباب ترشح المشروع لجائزة إيكروم

ومشروع ترميم قرية حسن فتحي بالقرنة الجديدة بالأقصرفي إطار دور وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتسيق الحضاري في تحسين الصورة البصرية وحماية وصون التراث المعماري المادي.

استغرقت عملية الترميم القرية في المرحلة الاولي ما يقرب من 24 شهراً وفق معايير دقيقة للوصول إلى الشكل الحالي بعد تأثر وانهيار المباني الذي دام لسنوات طوال.

وشملت المرحلة الاولى ترميم وإعادة إحياء الخان، والمسرح والسوق باستخدام المواد المحلية للبناء وهي المواد نفسها التي استخدمها حسن فتحى في إنشاء القرية.

دمج السكان الاصليين في عملية الترميم والتطوير

راعى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن يتم دمج السكان الاصليين في عملية الترميم والتطوير مما يحقق استدامة التطوير وترسيخ فلسفة حسن فتحي في البناء بأن يكون الإنسان منتمي لمسكنه ومسكنه منتميا له.

وافتتحت المشروع الدكتورة إيناس عبد الدايم المرحلة الاولى في ديسمبر 2021 بالتعاون مع مكتب اليونسكو القاهرة ومحافظة الاقصر.

وحالياً يقوم الجهاز القومي التنسيق الحضاري بالتعاون مع محافظة الأقصر بوضع رؤية بصرية لتطوير المنطقة المحيطة لتتناسب مع القيمة المعمارية للقرية.