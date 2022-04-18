وزيرة الثقافة تسلم شهادات تخريج الدفعة الأولى من ورشة حكي «الطليعة»

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة تحتفي بذكرى تأسيس مسرح الطليعة، ضمن استراتيجية تهدف لتعريف الأجيال الحالية بالمعالم التنويرية العريقة، التي ساهمت فى تشكيل وجدان المجتمع، وباتت من عناصر ومفردات قوته الناعمة، جاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة، إذ سلمت شهادت تخريج الدفعة الاولى لورشة الحكي.

تفاصيل الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة

قالت عبدالدايم إن مسرح الطليعة، لعب دورا بارزا فى تاريخ الحركة المسرحية، مضيفة أنه خلال 6 عقود، قدم العديد من التجارب الفنية المميزة، كما شهد ميلاد مجموعة من النجوم الذين أثروا ساحة الابداع المصري، مؤكدة أن الاحتفال يستمر طوال العام، ويشمل إعادة تقديم عدد من أشهر العروض التى أنتجها الطليعة، ووجهت بإنشاء متحف خاص بتصميمات ازياء الراحلة نعيمة عجمي تخليدا لإبداعاتها في المسرح المصري.

وروى المخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي، جانبا من ذكرياته مع فرقة مسرح الطليعة منذ أن كان طالبا واوضح اننا نحتفل بـ60 عاما، لأننا لدينا عدد من الواقع، تحتاج إلى ميلاد جديد لفرقة الطليعة، كما حدث مع فرقة رضا والفرقة والقومية واليوم نحتفل بالطليعة.

الاحتفال بمشروع ورشة الحكي

وعبر رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بهذا الاحتفال وبمشروع ورشة الحكي، وبخريجيه، باعتبارهم نجوم المستقبل.

كما استعرض المخرج عادل حسان فعاليات الاحتفال واهم العروض المسرحية التى يتم اعادتها خلال العام وكذا برنامج الاحتفاء بكل من ساهم في مسيرة فرقة مسرح الطليعة منها اعادة تقديم 30 عرضا مسرحيا مصورا بعد ترميمهم بالاشتراك مع المركز القومي للمسرح، وكذا إنتاج 14 عملا جديدا، إلى جانب إصدار أجندة بكل الفعاليات طوال العام.

يذكر أن ورشة الحكي الأولى بمسرح الطليعة، تقدم لها 173 شابا وفتاة، وتخرج منها في مراحلة النهاية 36 متدرب واستمر التدريب فيها 6 شهور وقامت بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة و هم الفنان محمد عبد الفتاح ، الفنان أحمد مجدي ، الفنان رأفت البيومي ، الفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي والمخرج عادل حسان .