وزارة الثقافة تختتم فعاليات معرض فيصل للكتاب غدا

تختتم وزارة الثقافة، غدا الجمعة، فعاليات معرض فيصل العاشر للكتاب، والتي انطلقت بأرض هيئة الكتاب بفيصل، بمشاركة 33 دار نشر، من بينها قطاعات وزارة الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة، ودار الكتب ودار المعارف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ، ووزارة الأوقاف، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين.

ويصاحب المعرض برنامج من الفعاليات الثقافية والفنية للكبار والأطفال، حيث جرى تخصيص ركن للأطفال تقدم عليه العديد من فقرات المسرح وورش الرسم والتلوين والحكي وغيرها.

تفاصيل معرض فيصل للكتاب

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، افتتحت معرض فيصل بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو، وكذلك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، ويفتح أبوابه يوميا للجمهور بعد الإفطار في الثامنة مساء حتى الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

في سياق آخر تستمر مسابقة «رمضانا ثقافة ووعي» التي تم إطلاقها تحت رعاية وزيرة الثقافة، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب، على مدار أيام شهر رمضان الجاري، وهي عن مجموعة من الأسئلة تقسم على مرحلتين؛ الأولى أسئلة للمرحلة العمرية من سن 6 إلى 12 عامًا، وتدور الأسئلة عن شخصية وطنية ذات تأثير كبير في تاريخ مصر، أما أسئلة المرحلة الثانية فهي من سن 12 إلى 18 عامًا.

سلسلة «ما»

وتشهد المسابقة إقبالا كبيرا حيث يستقبل الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، آلاف الزيارات يوميا من قبل الأطفال واليافعين، للإجابة على الأسئلة المطروحة يوميًا، وسيعلن عن الفائزين في نهاية الشهر، والجائزة مكتبة من الكتب الثقافية المتنوعة ومفاجآت أخرى.

وتدور عن سلسلة كتب «ما» التي تصدرها هيئة الكتاب، وتستهدف بها هذه الفئة العمرية لتعرفهم بشكل مبسط مختلف المجالات الفكرية والأدبية وغيرها، وتتاح جميع إصدارات السلسلة مجانا طوال فترة المسابقة، ويتم طرح سؤال المسابقة كل فجر يوم جديد على الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ويتم الإجابة أيضا على السؤال عن طريق الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.