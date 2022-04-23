عاجل.. إصابة حارس عقار وزوجته وأبنائهما الثلاثة في انفجار أسطوانة غاز

أصيب حارس عقار وزوجته، و3 من أبنائهما بحروق، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل غرفة يقيمان بها في عقار بمنطقة كفر طهرمس في بولاق الدكرور، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكدت تحريات رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور عدم وجود شبهة جنائية، وبسؤال حارس العقار ذكر أن تسرب غاز من الأنبوبة، أدى لانفجارها.

انفجار أنبوبة غاز

ورد بلاغ للمقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بسماع صوت دوي صادر من عقار بمساكن كفر طهرمس، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن العقار مكون من 11 طابقًا، وحدوث فرقعة غازية بغرفة حارس العقار، ونتج عنها إصابة حارس العقار يبلغ من العمر 35 سنة، بحروق بالوجه، وإصابة زوجته 25 سنة، بحروق في اليدين، كما أصيب أولادها الثلاثة بحروق بسيطة بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز.

إصابة الحارس وأسرته

وتبين من التحريات أنّ انفجار أسطوانة الغاز أدى إلى إصابة الحارس وأسرته، وعدم وجود شبهة جنائية، واستمعت الشرطة لأقوال حارس العقار المصاب، وذكر أنّ تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز حدث خلال إعداد الطعام، ما أدى لانفجارها، كما استمعت لأقوال عدد من الجيران.

وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.