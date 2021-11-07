مصرع وإصابة 8 أشخاص في انهيار عقار بالطالبية بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز
مصدر: محافظ الجيزة يتوجه لمعاينة عقار الطالبية المنهار
كتب:
سلامة عامر
10:45 ص | الأحد 07 نوفمبر 2021
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
صرح مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيتجه إلى منطقة الطالبية لمعاينة حادث انهيار عقار مكون من أرضي ودورين، بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، ووقوع 5 مصابين نُقلوا إلى المستشفى.
وأشار المصدر إلى تلقي غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغا من غرفة عمليات حي الطالبية، يفيد بانهيار منزل بشارع سيد أحمد بكوبري العشاروة، بسبب انفجار أنبوبة بوتجاز، لافتا إلى قيام الغرفة بإبلاغ الحماية المدنية والأجهزة المعنية.