مصرع وإصابة 8 أشخاص في انهيار عقار بالطالبية بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز

صرح مصدر مسؤول في محافظة الجيزة، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيتجه إلى منطقة الطالبية لمعاينة حادث انهيار عقار مكون من أرضي ودورين، بسبب انفجار أنبوبة بوتاجاز، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص، ووقوع 5 مصابين نُقلوا إلى المستشفى.

وأشار المصدر إلى تلقي غرفة عمليات محافظة الجيزة بلاغا من غرفة عمليات حي الطالبية، يفيد بانهيار منزل بشارع سيد أحمد بكوبري العشاروة، بسبب انفجار أنبوبة بوتجاز، لافتا إلى قيام الغرفة بإبلاغ الحماية المدنية والأجهزة المعنية.