عاجل.. مصرع وإصابة 4 في انفجار أنبوبة بوتاجاز على متن مركب صيد بدمياط

لقى شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز على متن مركب صيد بمدينة عزبة البرج، شمال محافظة دمياط، تم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ورود بلاغ بحادث انفجار على متن مركب صيد

وتلقت شرطة النجدة إخطاراً من الأهالي بوقوع حريق على متن مركب صيد نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز، مما تسبب في اندلاع حريق أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، من بينهم مالك مركب الصيد.

نقل المصابين وجثتي المتوفين لمستشفى دمياط

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق، وتم نقل المصابين لتلقي العلاج بقسم الحروق بمستشفى دمياط التخصصي، كما تم إيداع جثتي المتوفين بمشرحة مستشفى دمياط التخصصي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقال الدكتور وليد أبو الخير، مدير عام مستشفى دمياط التخصصي، إن المستشفى استقبل 4 حالات إصابة بحروق شديدة، توفى اثنان منهم بمجرد وصولهم، بينما حالة المصابين الآخرين سيئة جداً.