الزراعة: نجاح زراعة القمح في توشكى يؤكد النظرة الثاقبة للقيادة السياسية

أكّد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنطقة توشكى يعكس خطة استراتيجية طموحة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي شؤون الدولة المصرية.

التوسع الأفقي

وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ودعاء جاد الحق، مقدمي برنامج «هذا الصباح» على قناة اكسترا نيوز، أن التوسع الأفقي هو إضافة مساحة أرضية للإنتاج الزراعي، وهناك خطة استراتيجية طموحة بدأت منذ سنوات عديدة، فقد كان لا بد من أن يواكب الزيادة السكانية زيادة في الإنتاج، لاحتوائها وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين في الدولة المصرية.

أهمية الغذاء

وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الغذاء ضرورة للاستقرار والاطمئنان للحياة في الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر بها العديد من المناطق التي تشهد تطوير كبيرا في الإنتاج الزراعي مثل توشكى وشرق العوينات وشمال سيناء ووسط سيناء.

سعادة كبيرة بمشروع توشكى

وحول حصاد القمح في توشكى، قال: «كنت في قمة السعادة، لأن هذه المنطقة وغيرها من المناطق كانت قاحلة ومليئة بالرمال، وكان من يشاهدها يرى أن تطويرها مستحيل، لكن هذا الأمر تغير وأصبح يزرع بها محصول القمح، فالرمال الذهبية القاحلة أصبحت عبارة عن ذهب أصفر وهو القمح، وكل ذلك إنجاز كبير بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وما حدث كان تحديا كبيرا للظروف القاسية من مناخ وندرة مياه وغيرها، فالنبات المنزرع هنا قائم وقوي ويشابه تماما المنزرع بالأراضي القديمة والدلتا ويضاهي أي مزارع أقماح في كل دول العالم».