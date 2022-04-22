«الزراعة»: توشكى يحقق التنمية المتكاملة.. «دلتا جديدة في صعيد مصر»

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيمة المضافة لمشروع توشكى كبيرة جدا، حيث يعتبر من أكبر المشروعات في المنطقة، ويحقق التنمية المتكاملة.

أجود أنواع الأراضي في توشكى

وأضاف القرش في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أن المشروع يشهد زراعة نحو نصف مليون فدان لأجود أنواع الأراضي، كما أن طبيعة المناخ تساعد على النضج المبكر لبعض المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مشروع توشكى يمثل دلتا جديدة في صعيد مصر، حيث يساعد على إتاحة فرص العمل وأفاق التنمية، وبالتالي فإنه ليس مجرد مشروع اقتصادي فقط، لكن آثاره المجتمعية كبيرة جدا على صعيد مصر والمناطق الريفية.

توشكى يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري

وأشار، إلى أن مشروع توشكى يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، كما أنّ له أثر كبير جدا على البيئة والتنمية المستدامة، إذ أنّ كل مشروعات التنمية المستدامة لها علاقة بالاقتصاد الأخضر، موضحًا أن منطقة توشكى تشهد زراعة 300 ألف فدان بالقمح، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم مع تواصل التنمية والتطوير.

وشدد، على أن حجم المشروعات التي جرى تنفيذها في استصلاح الأراضي تقدر بنحو 5 ملايين فدان، كما تعمل الدولة المصرية على تعظيم إنتاجية الأرض، إذ أن لدى مصر 9.7 مليون فدان أراضي قديمة في الوادي والدلتا.

عدد كبير من المشروعات القومية في قطاع الزراعة

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر شهدت تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير إنتاجية الأراضي القديمة مثل الري الحقلي وجرى تخصيص مئات المليارات لإنجاحه واستدامته، وهناك مشروع تطوير التقاوي والمحاصيل الحقلية وتطوير البحث العلمي لتطبيق النظم الزراعية الجديدة بالزراعة على المصاطب.

وأشار، إلى أنّ مصر كانت تزرع أقل من 3 ملايين فدان قمح قبل 6 سنوات، لكنها زرعت 3.65 مليون فدان قمح، وهو ما يعني إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام، ليكفينا من الاستهلاك حتى بقية العام.