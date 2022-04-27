الجمهورية الجديدة في مطروح.. 3 محطات تحلية لحل أزمة مياه الشرب الأزلية

عانت مطروح على مدار السنوات الماضية من أزمة نقص مياه الشرب، ووصل الحال إلى اعتمادها على مياه من القطار الذى ينقل مياه من خارج المحافظة لينقذ أهلها من الظمأ، وكان ينتظره العشرات من الأهالي في مشهد مأساوي لا يمحيه التاريخ، وظهر جليا عام 2012، أثناء حكم الإخوان لتحاصر ثورة العطش أبناء مطروح، وعقب انتهاء حكمهم بدأت الدولة في إنشاء محطات تحلية وافتتاح محطاتها، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيجاد حلول جذرية لحل هذه الأزمة بشكل جذري.

تنفذ محطات التحلية

ونفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشروع العملاق لتحلية مياه البحر بإنشاء 3 محطات تحلية تباعا، وهي محطة الرميلة 1، والرميلة 2، والرميلة 3، وجرى افتتاحها على مدار ثلاث سنوات متتالية من بينها محطة واحدة تنتج 65 ألف م3 يوم.

وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن المستقبل كله في المياه للتحلية، واستلمنا محطات التحلية الثلاثة في الرميلة، وجرى تشغيلهم ودخولهم الخدمة، ولم تعد توجد أي أزمة لمياه الشرب منذ أكثر من 5 سنوات، ولفت لـ«الوطن»، إلى أن المحطات جرى ربطها على شبكة المياه للأحياء والمناطق السكنية شرق وغرب ووسط مدينة مرسي مطروح، وتضخ مياه بشكل منتظم منذ فترة طويلة من خلال جدول وضعته إدارة الشركة لجميع المناطق السكنية.

شهادة الأيزو لمحطات التحلية

وأوضح أن جميع التكنولوجيا التي تعمل بها محطات التحلية الثلاثة في الرميلة بمرسي مطروح من أعلى الإمكانات في الجودة وحصلت على شهادة الأيزو، وتقع محطات الرميلة للتحلية على شاطئ الرميلة شرق مرسي مطروح، وتبعد عن وسط المدينة بحوالي 15 كم، ويعمل بها مهندسون مياه وميكانيكا وكهرباء وفنيين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، تحت إشراف قطاع المياه بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

انتهاء أزمة مياه الشرب بمطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن مطروح تضم العديد من محطات تحلية مياه البحر، من بينها محطات الرميلة الثلاثة، ومحطة باجوش، ومحطة كليوباترا، ومحطة النجيلة ومحطة سيدي براني ومحطة السلوم، ومحطة الضبعة ومحطة في مدينة العلمين الجديدة، ومحطات الرميلة نعتمد عليها بشكل أساسي في ضخ كميات مياه الشرب التي تحتاجها مرسي مطروح، خاصة وأن مطروح تستقبل ملايين المصطافين سنويا على مدار موسم الصيف، ويجري متابعة المحطات وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لهم وقمت بزيارتها منذ أيام ولا توجد أي مشكلة في مياه الشرب بمطروح بعد إنشاء هذه المحطات.

كما جرى ربطها مع الأغربة في الريفية والكيلو 9 وهي محطات تعبئة وتوزيع مياه الشرب من خلال سيارات الفنطاس ذات الحمولات المختلفة 10 م3، و25 م3، و50 م3، إلى المناطق التي لا يوجد بها خطوط وشبكات مياه، عبر رسوم يسددها المواطنين بمنافذ بيع شركة المياه ويحصلون على الكميات التي يحتاجونها.