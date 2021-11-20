مياه مطروح: معندناش شوارع مقفولة.. وتعرضنا لـ4 ملايين متر مكعب أمطار

قال الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الأمور تحت السيطرة في المحافظة، إذ بدأ هطول الأمطار الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وبداية من الساعة الرابعة أو الخامسة فجرا بدأت في الهدوء، ثم بدأت تهطل بغزارة مرة أخرى بداية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة في فترة المغرب بقوة كبيرة، موضحا أن كمية الأمطار في الشوارع لا يمكنها إعاقة الحركة وفي نفس الوقت لا يمكن سحبها دفعة واحدة: «معندناش شوارع مقفولة».

4 ملايين متر مكعب مياه أمطار سقطت على مطروح

وأضاف «عابدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: «هطول الامطار اليوم كان قويا جدًا، فنحن لدينا 13 مصبا على البحر، قطر أربعة منهم 900 مللي ويمكنها تصريف 85 ألف متر مكعب في الساعة»، مؤكدًا أن كمية الأمطار التي هطلت على المحافظة لا تقل عن 3 أو 4 ملايين متر مكعب.

تعامل فوري مع أي تراكمات أو مياه في الشوارع

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن المحافظ حضّر أكثر من سيناريو للأزمة، كما أن الشركة تتعاون مع الدفاع المدني والوحدات المحلية للتعامل مع الأزمة: «معندناش ولا شارع مغلق، ونتعامل مع أي تراكمات أو مياه في الشوارع».