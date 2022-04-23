هل تدخل مصر الموجة السادسة من كورونا بعد العيد؟.. الصحة تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة تتوقع عدم حدوث موجة سادسة بعد العيد مباشرة؛ فهناك انخفاض في المنحنى الوبائي وارتفاع في معدلات الشفاء من فيروس كورونا بنسبة كبيرة جدا، وتعتبر أعلى معدلات الشفاء منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

الموجة السادسة من فيروس كورونا

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بالوفيات، الوفيات ثابتة للأسبوع الثالث داخل مستشفيات العزل الصحي والحالات الحرجة لمرضى كورونا، وتم تحويلها إلى الأقسام العادية بدلا من وجودها داخل الرعايات، مؤكدا على أن اللقاحات كان لها دور كبير في الموجة الخامسة لفيروس كورونا، مشيرا إلى سعي الدولة المصرية للتوسعات في عملية التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية.

لقاحات كورونا في مصر

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أن لقاحات كورونا متوافرة في مصر وليست نوعا واحدا، ولكن جميع الأنواع للمواطنين المسافرين وغير المسافرين، مؤكدا على أن مصر تخلو من قوائم الانتظار من المواطنين الراغبين في عملية التطيم بلقاح كورونا للسفر، لافتا إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية في هذا التوقيت ليس بأمر جيد لأننا في مرحلة الحذر؛ أي خطأ سوف يؤدي إلى الانتكاس، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسعى للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم والحفاظ أيضا على مكتسبات ما تم خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان منذ قليل في بيان رسمي لها أن متوسط عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا بلغ 100 متعاف، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات وإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا في مصر حتى الآن 444703 متعافين.