«الصحة» توضح عادات صحية يجب اتباعها بعد الإقلاع عن التدخين

يُقلع بعض الأشخاص عن عادة التدخين لفترة ثم يعودون مرة أخرى إلى إليها، شاعرين بالإحباط وأنهم لن يستطيعوا الإقلاع عنها نهائياً، لذا نشرت وزارة الصحة والسكان مقطع فيديو من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح من خلاله العادات الصحية التي يجب على من يقلع عن التدخين اتباعها حتى لا يعود مرة أخرى.

تقول الدكتورة ريهام الإمام، نائب مدير إدارة علاج الإدمان في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، خلال الفيديو الذي نشرته وزارة الصحة، إن من يقلع عن عادة التدخين ونمط حياته القديم كما هو دون تغيير سوف يجد صعوبة في الاستمرار عن الإقلاع عن التدخين، مؤكدة أن أعراض الانسحاب سوف تنتهي من يوم إلى 7 أيام وسيتبقى ما يُسمى ارتباط شرطي ما بين التدخين وما بين عادات يومية، لذا يجب تغيير العادات اليومية بعد الإقلاع.

العادات الغذائية وممارسة الرياضة

وتضيف «ريهام»، أنه يجب تغيير أولا العادات الغذائية، وعلى سبيل المثال يجب الحرص على تناول خضروات صحية مع الأكل يومياً، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي، وهو ما لا يعني بالضرورة أن يتحول الشخص إلى إنسان رياضي، ولكن يجب على الأقل ممارسة الرياضة البسيطة، وعلى سبيل المثال يمكن استبدال إحدى وسائل المواصلات بالسير، وفي حالة إذا أصبح المشي لمدة 10 دقايق عادة يومية في حياة الشخص فسوف يُحسن ذلك كثيراً من حياة المدخن بعد الإقلاع.

وتابعت «ريهام»، أنه في حالة إذا كان الشخص لديه سيارة يمكنه ركنها في مكان بعيد حتى يعطي لنفسه الفرصة للسير قليلا بشكل يومي، حيث إن رياضة المشي من الرياضات التي تحبب الشخص في ممارسة الرياضة بشكل تدريجي.

الابتعاد عن الجلوس مع المدخنين

وأكدت «ريهام» أنه إذا كان المدخن بعد الإقلاع يجلس مع أشخاص يدخنون السجائر، ويتحدثون عن أنه لن يستطيع الاستمرار في الاقلاع عن التدخين، فسوف يقلل ذلك من عزيمة الشخص كثيراً وربما يكونوا سبباً في عودته للتدخين مرة أخرى، لذا ينبغي الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص الإعلان أمام كافة المحيطين به أنه أقلع عن التدخين وطلب المساعدة من الآخرين على مساندته في هذا القرار.

وأشارت نائب مدير إدارة علاج الإدمان إلى أنه في حالة إذا كان المدخن قرر الإقلاع عن التدخين لفترة على سبيل المثال شهر أو شهرين، ثم تراجع الشخص عن هذا القرار مرة أخرى، هذا يجعل الشخص يشعر بالإحباط وأنه ليس لديه عزيمة، ويقتنع بفكرة أنه لن يستطيع الاستغناء عن السجائر لأنه حاول ولم ينجح.

وأوضحت «ريهام» أن تلك أفكار سلبية وليست حقيقية، والحقيقة إنه إذا نجح الشخص في الإقلاع عن التدخين لفترة ما فهذا أقوى دليل على أن أي شخص يستطيع التخلي عن النيكوتين ويستطيع الحياة بدون التدخين.