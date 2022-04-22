كيف تمارس الرياضة خلال شهر رمضان؟ «الصحة» توضح أفضل طريقة

يتوقف بعض المواطنين عن ممارسة الرياضة خلال أيام شهر رمضان الكريم بسبب ضيق الوقت، والبعض الآخر يرغب في ممارسة الرياضة ولكن يرغب في معرفة الطريقة الأمثل لها خلال شهر رمضان، والتي أوضحتها وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك».

بالتفاصيل.. «الصحة» توضح نصائح مهمة حول ممارسة الرياضة في شهر رمضان

وتستعرض «الوطن» مختلف النصائح والإرشادات فيما يتعلق بكيفية ممارسة الرياضة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، والتي أوضحتها وزارة الصحة والسكان، وهي كالتالي:

1 - عدم ارتداء الكمامة الطبية أثناء ممارسة الشخص للرياضة، لأن الكمامة سوف تُعيقه عن القدرة على التنفس بشكل صحيح.

2 - ينبغي الحفاظ على ممارسة رياضة المشي بشكل منتظم وتحديداً في الفترة ما بعد تناول وجبة الإفطار.

3 - الحفاظ على الإجراءات الاحترازية أثناء ممارسة الرياضة ومنها الحفاظ على التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن 1 متر بين الشخص والآخرين المحيطين به.

4 - يجب على مختلف الأفراد أن يجعلوا من الحركة المستمرة أسلوب حياة، وذلك على مدار أيام شهر رمضان.

نصائح مهمة من وزارة الصحة بشأن تجمعات رمضان

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت في منشور لها آخر على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعض الإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها خلال الفترة الحالية، وتحديداً خلال التجمعات في شهر رمضان الكريم، كالتالي: أولا الحرص على غسل اليدين بشكل منتظم عن طريق كل من الماء والصابون، وثانياً الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا يجب أن تكون أقل من متر واحد بين الشخص والآخرين، وثالثاً تغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس، مع التخلص بشكل فوري من المنديل في صندوق نفايات مغلق.