«الصحة»: نتوقع ظهور متحورات جديدة لكورونا.. والجرعة الثالثة ليست رفاهية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في مصر، قائلغ إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الثالثة يقترب من 3 ملايين مواطن، وعلى المواطنين عدم العزوف عن الجرعة الثالثة لأنه وارد ومتوقع ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، والجرعة الثالثة ليست رفاهية للمواطنين.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن لقاحات كورونا تعمل على تعزيز مناعة الجسم مجددا ضد فيروس كورونا ومتحوراته، وعن وقت الحصول على الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، قال منظمة الصحة العالمية أعلنت عن الحصول على الجرعة الثالثة بعد 6 أشهر للأشخاص تحت سن الـ65، أما فيما يتعلق بكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يجب الحصول عليها بعد مضي 3 أشهر فقط.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، من الوارد تكرار لقاح كورونا والحصول عليه بشكل سنوي، ويجب على المواطنين عدم الخوف من اللقاحات، وأتعجب من البعض وخوفهم من لقاحات كورونا حتى وقتنا هذا، لقاحات كورونا ساهمت كثيرا في خفض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتقليل الضغط على المنظومة الصحية التي اربكتها جائحة فيروس كورونا في بعض الدول.

الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

وطالب «عبدالغفار» من المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام، وعدم التكاسل، لأن الإجراءات الاحترازية ما زالت السلاح الفعال للوقاية من فيروس كورونا بالإضافة إلى اللقاح، مؤكدا استمرار وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية الأخرى.