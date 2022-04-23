«المصرية للمناعة»: التوتر والعصبية يصيبان الإنسان بـ40 مرضا

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يجب على كل شخص أن يعي أنه مصاب بالحساسية، فحوالي 20% من الناس لديهم حساسية الأنف، و10% يعانون من حساسية الصدر، وكذلك نسبة مصابة بحساسية الجلد، وأخرى بحساسية الطعام وحساسية الجهاز الهضمي وحساسية الألبان، إضافة إلى حساسية الجيوب الأنفية وحساسية الأنف.

وأوضح، أن العصبية قد تكون سببا من أسباب الحساسية، لأنه يوجد نوع من الأنواع يسمى الحساسية العصبية، فالتوتر من الممكن أن يصيب الإنسان بحوالي 40 مرضا.

الطفل الرضيع يصاب بـ«حساسية الحفاضة» بسبب عصبيته

وأضاف عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه مع الإعلاميين دعاء جاد الحق وباسم طبانة، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الطفل الرضيع قد يصاب بـ«حساسية الحفاضة» بسبب عصبيته.

وتطرق «بدران» إلى حساسية الأنف، وقال إن الأنف هي البوابة التي يدخل منها الهواء إلى الصدر، ومن ثم فإن أهمال حساسية الأنف قد تؤدي إلى الإصابة بحساسية الصدر، لذا يجب السيطرة عليها لأن نسبة كبيرة منها تظهر في مرحلة الطفولة، وفي حال اكتشافها مبكرا من الممكن أن ننقذ الطفل من حساسية الصدر والربو.

الأتربة والخماسين وحبوب اللقاح من أسباب الحساسية

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أسباب الحساسية تتمثل في الأتربة ورياح الخماسين وحبوب اللقاح في فصل الربيع، فمن الممكن أن يكون لدينا 40 نوعا من حبوب اللقاح في الشهر الواحد، محذرا من التعرض للأتربة «الأتربة مش معقمة، ولو دخلت البيت هيكون مستحيل أسلم على ولادي أو أحضنهم أو أقعد مع حد في البيت غير لما أغير ملابس واستحم وأغسل شعري كويس جدا، للتخلص تماما من حبوب اللقاح».