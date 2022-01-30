استشاري حساسية ومناعة: ذروة أوميكرون في فبراير المقبل

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، أن تفشي متحور كورونا «أوميكرون» في الفترة الحالية أمر طبيعي للغاية، قائلًا: «مع هذا الانتشار السريع، توقعنا أن تكون الذروة في مارس، لكنها قد تبدأ في منتصف فبراير أو بعد المنتصف، ثم تبدأ في الانكسار، ويجب الإقبال على اللقاحات بعد التعافي من الإصابة بكورونا بشهر بصرف النظر عن نوع المتحور، لأن الإصابة البسيطة لا تعطي مناعة طويلة الأمد بعكس الإصابة الشديدة».

وأضاف الحداد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة ON: «رغم ضعف الفيروس، إلا أننا نشعر بالخوف، بسبب إصرار بعض الأشخاص على عدم الحصول على اللقاحات، وقد يكون وقع الإصابة عليهم خطير جدا، ورغم أن النسخة الحالية سريعة الانتشار وأقل حدة إلا أن وقعها قد يكون خطيرا على فئة من المجتمع وهي كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة».

المتحورات الأخرى مستمرة رغم شيوع أوميكرون

وتابع استشاري الحساسية والمناعة: «هناك متحور جديد، لكن ما يزال هناك متحورات أخرى مثل دلتا ودلتا بلس، وهناك إصابات في الرئتين رغم أن أوميكرون يصيب الجهاز التنفسي العلوي فقط، لدينا كورونا ولا يمكن ضمان شكل وحدة وخطورة الإصابة، ولا نزال في موجة شديدة ويجب علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأن نقبل على منظومة اللقاحات، لأن اللقاحات تخفف بنسبة كبيرة جدا من وطأة الإصابة وتجعل الدور أقل حدة وأقل مضاعفات وتقلل نسب الوفيات».

توقعات بانكسار الموجة الحالية في ثاني أسبوع من مارس

وأشار إلى أن انكسار منحنى الإصابات في الموجة الحالية قد يكون في أول أو ثاني أسبوع من مارس.

ونصح الحداد مرضى الحساسية بالمواظبة على الأدوية، إذ أنّ بخاخة الصدر والأنف تشكل جزءً كبيرًا من الحماية، وبالتالي يجب العودة إلى استخدام الأدوية والبخاخات التي تحتوي على الكورتيزن لأنها قد تشكل نوعا من الحماية للرئة ضد الإصابة بفيروس كورونا.