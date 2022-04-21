أستاذ مناعة يقدم نصائح ذهبية لمرضى الجيوب الأنفية بينها «الماء المالح»

قدّم الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، نصائح عدة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، التي أوصى باتباعها للتقليل من الأعراض التي يعاني منها هؤلاء المرضى، خصوصًا مع تغير الفصول واقتراب فصل الصيف، حيث درجات الحرارة المرتفعة وانتشار الأتربة بكثافة في الهواء.

يجب تنظيف فلتر التكييف جيدًا أولا بأول

وقال مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إنّه في حالة استخدام جهاز التكييف، خلال فصل الصيف، يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والجيوب الأنفية، تنظيف فلتر التكييف جيدا أولا بأول.

وأشار «الحداد»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إلى أنّ جهاز التكييف يعد من أشهر مسببات الحساسية، حيث يؤثر بشكل كبير على الصدر، خصوصًا للأشخاص الذين يعانون من أمراض الصدر والحساسية.

وأضاف مدير مركز الحساسية، أنّه يجب على المصابين بأمراض الحساسية والجيوب الأنفية، استخدام بخاخات ومضادات الحساسية، وغسل الأنف بالماء المالح؛ للتخفيف من الأعراض التي تنتج عن استنشاق الهواء المحمل بالأتربة.

عدم تناول المأكولات التي تحتوي على المواد الحافظة

وأكد «الحداد» ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، لحماية الجيوب الأنفية من الآثار المصاحبة لتغيير الفصول، منوهًا بضرورة استخدام المناديل المبللة، خصوصًا في حال انتشار الأتربة والرمال.

كما حذّر مدير مركز الحساسية مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، من تناول المأكولات التي تحتوي على المواد الحافظة، والأكلات التي تتضمن التوابل والأطعمة الحارة.

ونوّه بأهمية الإكثار من شرب السوائل والعصائر، لما لها من فوائد كثيرة لصحة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية والجيوب الأنفية.

كما أوصى «الحداد» مرضى الحساسية والجيوب الأنفية، بضرورة الامتناع عن تناول الأطعمة والمأكولات الذين يعانون من الحساسية تجاهها منعًا لحدوث أي تداعيات صحية خطيرة، تؤثر على صحتهم.