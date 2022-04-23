القباج تكشف حقيقة حصول محمد صلاح على مقابل عن إعلان «مكافحة المخدرات»

كشفت وزيرة التضامن الإجتماعى، حقيقة حصول الفنانين على مقابل مشاركتهم فى إعلانات الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الفنانين لايتقاضون مقابل عن تلك الإعلانات، مستشهدة بكابتن منتخب مصر لكرة القدم ونجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وقالت: «لا يتقاضى مقابل لمشاركته فى إعلان حملة مكافحة تعاطى المخدرات ونشكره على ذلك».

وزيرة التضامن ترد على أسئلة النواب

جاء ذلك تعقيبها على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، طالبوا بإنشاء جهاز رقابى مثل الجهاز المركزى للمحاسباب لمراقبة أموال الجمعيات الأهلية. ومن جانبه أكد النائب حازم الجندى عضو المجلس، أهمية الرقابة على الجمعيات، مشيرا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات وموازنتها.

القباج: الأجهزة الرقابية والأمن تراقب أموال التبرعات

وتساءل النواب عن أهمية الاعلانات التى تقوم بها الجمعيات وتتكلف ملايين الجنيهات، وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الأجهزة الرقابية والأمن والجهاز المركزي يراقبون أموال التبرعات والتمويل الخاص بجمعيات العمل الأهلى، وأن هناك وحدة مركزية تتبع الوزارة ولكنها لها صفة الاستقلالية، إضافة للرقابة الوطنية من كافة الجهات، ومن الرقابة قائمة.

وطالبت الوزيرة بالتفريق بين بالفصل تمويل المنظمات عقب ثورة 25 يناير وفي الوقت الحالي، وقالت إنه حال ثبوت مخالفات تحال الجمعية للجهات الامنية وتُجمّد أموالها وإذا ثبت مخالفتها يتم حلها.

وأضافت أن منظمات المجتمع المدنى تشارك فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولية، وخلال أزمة كورونا أنفقت الجمعيات الأهلية 2 مليار جنيه.

وتابعت الوزيرة قائلة: «قصرنا في الادلاء ببيانات تشرح جهود الدولة في الرقابة على أموال الجمعيات، ولكن الصورة ليست سوداوية كما يصورها البعض، وجمعيات كثيرة تنفق أموالها في مشروعات مثل سكن كريم وغيرها من المشروعات الهامة والجمعيات شاركت مع الحكومة في فرش بعض وحدات حى الأسمرات على سبيل المثال، ودور الجمعيات الأهلية ضرورة في الوقت الذي نعيد فيه بناء الدولة و الاستثمار في البشر».