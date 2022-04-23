عبدالرازق يحيل مناقشات «أموال العمل الأهلي» للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لبحثه وإعداد تقرير حوله.

إعداد التقرير

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: ننتظر إعداد تقرير يتضمن اقتراحات النواب ورد الحكومة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة على المجلس.

ساعتان من النقاش

كان مجلس الشيوخ قد ناقش على مدار ساعتين طلب المناقشة المقدم من النائبة سها سعيد حول أوجه صرف وإنفاق والرقابة على أموال مؤسسات العمل الأهلي.

وعرضت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن بيانا شاملا حول الجهود التي تبذلها الوزارة في إطار الرقابة على أموال مؤسسات العمل الأهلي، ورفع رئيس المجلس الجلسات، على أن تعاود الانعقاد يوم 15 من مايو المقبل.