بعد حريق مخزن البلاستيك بشارع لبنان.. تعرف على واجبات شركة التأمين بشأن الكوارث

شهد شارع لبنان اندلاع حريق بأحد مخازن البلاستيك في عقار، وانطلقت على إثره 3 سيارات من أجل السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وفرضت القوات كردونا أمنيا في منطقة الحريق، في محاولة لمنعه من أن يزداد ويخرج عن السيطرة، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

شركة التأمين مسؤولة عن تعويض أضرار الحريق

ومن المؤكد أن وقوع هذا الحريق الهائل له آثار سلبية وأدت إلى وقوع خسائر، وضمن في قانون التأمين الموحد، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في أوائل أبريل الجاري، حقوق المستهلكين في حالة اندلاع حرائق بالمخازن تحت مسمى «التأمين من مخاطر الحريق»، حيث ألزم شركات التأمين بتعويض المؤمَّن عليهم في خسائر الحرائق التي وقعت إثر الحريق.

وورد في قانون التأمين الموحد، أن شركة التأمين هي المسؤولة عن إصلاح أي أضرار أو تلف يلحق بالأشياء المؤمَّن عليها نتيجة وقوع حرائق بالمخازن، وليس فقط الحرائق، شركة التأمين تكون مسؤولة عن إصلاح الأضرار الواقعة نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، يأتي ذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصري، ففي الكثير من الأحيان تكون الحرائق مؤثرة على مصدر دخل المواطن.

دور شركة التأمين بقانون التأمين الموحد

ولا يقتصر دور شركة التأمين على إصلاح ما أصيب بتلف أو ضرر نتيجة اندلاع الحريق فقط، فقد ألزم قانون التأمين الموحد شركات التأمين بأن تعوض الأشياء التي تفقد أثناء الحريق.

فالمقتنيات والأشياء، المؤمن عليها، التي تضيع أو تسرق في حالة اندلاع حريق، على شركة التأمين أن تقوم بتعويض كل تلك الأشياء الضائعة، بشرط أن يتم التأكد من أن هذه المفقودات لم يتم سرقتها وإنما ضاعت بسبب الحريق الذي اشتعل، وذلك وفقا لما جاء في قانون التأمين الموحد.