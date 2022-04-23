عاجل.. الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن النائب مجد الدين حسيبو

رفض مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن النائب مجد الدين حسيبو أبو الحسن عضو مجلس الشيوخ لإصدار شيكات بدون رصيد غير قابلة للسحب وفق خطاب النائب العام.

وأكد عبد الله عصر رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ أن طلب رفع الحصانة جاء بعد تحقيقات النيابة في تهمة إصدار 14 شيكا مسحوبة على البنك الأهلي المصري بقيمة 2 مليون و910 ألف بدون رصيد.

الشيكات محض تعاملات تجارية

وأوضح «عصر» أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد عدم سداد الشيك في تاريخ الاستحقاق، وأضاف أن النائب المشكو بحقه أكد أمام اللجنة أنه كان يتعامل مع الشاكي منذ 2009 في تجارة السيارات وأن الشيكات محض تعاملات تجارية.

طلب رفع الحصانة يستوفي الشروط الدستورية

واشار رئيس اللجنة التشريعية أن طلب لرفع الحصانة جاء مستوفيا الشروط الدستورية وجرت مناقشته باللجنة واستدعاء المدعو بحقه إلا أن تنازل الشاكي وتصالحه مع المشكو جاء بعد ذلك ليصبح الطلب غير ذي موضوع.