تمديد إجازة عيد الفطر في السعودية.. وسعادة كبيرة بين المواطنين

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تمديد إجازة عيد الفطر في السعودية وذلك لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بالمدارس والجامعات، وبعد تمديد إجارة عيد الفطر في السعودية فستبدأ من يوم 21 رمضان الجاري بدلا من 25 من الشهر ذاته كما كان مقررا سابقاً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

تمديد إجارة عيد الفطر في السعودية

وأفادت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنّ الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بـ تمديد إجازة عيد الفطر في السعودية لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية من خلال تغيير موعد بدايتها، مضيفة: «توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي حرصا منه على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبناء على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء».

ترحيب بقرار تمديد إجارة عيد الفطر في السعودية

وتصدر هاشتاج «الملك سلمان» موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ أشاد التلاميذ وأولياء الأمور بقراره الذي يسمح لهم بقضاء آخر 10 أيام من رمضان مع أحبائهم، كونه من المتوقع أن يكون العيد في حوالي 2 مايو 2022، ولكن سيتم تأكيد الموعد المحدد من قبل لجنة رؤية الهلال في المملكة العربية السعودية، وجاءت التعليقات وردود الفعل إيجابية على قرار تمديد إجارة عيد الفطر في السعودية، إذ قالت إحدى المواطنات: «شكرا لقيادتنا لجعلنا سعداء للغاية، كنا في البداية على وشك الانتهاء يوم الأحد ولكن هذا أفضل بكثير ويريحنا».

إجازات القطاعين العام والخاص

وجاء تعليق آخر قال فيه أحد المواطنين: «في الأيام العشرة الماضية، نريد فقط أن نصلي ونبقى مع العائلة خلال شهر رمضان المبارك»، ويشار إلى أنّ عطلات القطاع العام تبدأ في 25 أبريل الجاري وتنتهي في 5 مايو المقبل، وتبدأ إجازات القطاع الخاص في 1 مايو وتنتهي في 5 مايو 2022.