موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2022 في السعودية.. اعرف عدد الأيام

مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان واقتراب انتهاء الشهر المبارك، حددت السلطات السعودية موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2022 في السعودية، والتي من المقرر أن تكون 4 أيام.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2022 في السعودية، تبدأ يوم السبت الموافق 29 رمضان 1443، الموافق 30 أبريل 2022.

وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية، صاحب العمل بالتقيد بما ورد في الفقرة الثانية للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

موعد عيد الفطر في السعودية

ومن المحتمل أن يوافق عيد الفطر فى السعودية يوم الأحد 1مايو أو الاثنين 2 مايو، إذ يجرى تأكيد موعد عيد الفطر في المملكة بعد استطلاع هلال شهر شوال.

وستبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية يوم الخميس 28 أبريل 2022، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8 مايو 2022، وبالنسبة للقطاع العام من المقرر أن تبدأ أجازة عيد الفطر فى السعودية للعاملين بالقطاع العام من يوم 25 رمضان وتستمر حتى يوم 5 شوال.

استعدادات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان

فى سياق متصل، كثفت وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها للعشر الأواخر من شهر رمضان، لتقديم الخدمات للمصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة، وتوفير الخدمات لرواد وقاصدي المسجد الحرام.

وقال مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الشمالية وليد المسعودي إن الإدارة وبالتنسيق مع إدارة الأبواب تتولى تجهيز أبواب التوسعة لتقديم خدمات للمصلين وفتح الأبواب من جميع المحاور المؤدية لمبنى التوسعة من الجهات الغربية والشمالية والشرقية، حسب الخطط التي تتناسب مع إدارة الحشود لقاصدي التوسعة السعودية الثالثة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.