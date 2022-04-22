السعودية تحدد حصة مصر من موسم الحج 2022: في صدارة الدول العربية

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حصة ونسب الحجاج من الدول الأخرى، حيث سيكون مجموع هذه النسب 85 بالمئة من المجموع الكلي الذي سمحت به السلطات السعودية هذا العام أي بنحو 850 ألف حاج من خارج السعودية حيث يبلغ عدد الحجاج المسموح به هذا العام مليون حاج، بحسب تقرير لصحيفة عكاظ السعودية صباح اليوم.

وتأثرت فريضة الحج بظروف انتشار فيروس كورونا خلال آخر سنتين، حيث تم تخفيض الأعداد بدرجة كبيرة، في ظل التدابير الاحترازية التي اتخذتها كثير من الدول لمواجهة الفيروس.

تخفيض حصة الدول لأقل من النصف في موسم الحج 2022

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه بناء على هذا العدد، فإنه تم تخفيض حصة كل الدول لتكون 45.2 بالمئة من الحصة الكلية التي كانت مقررة لكل دولة من قبل على نحو من شأنه جعل العدد الإجمالي لحجاج الدول 850 ألف حاج.

وجاءت جمهورية مصر العربية في صدارة الدول العربية من حيث أعداد الحجاج الذين سيتم استقبالهم منها هذا العام،حيث ستكون حصة مصر 35 ألف و357 حاج خلا موسم الحج 2022.

إندونيسيا وباكستان أعلى دولتين في حصة الحجاج وانجولا الأقل

أما خارج الدول العربية، فجاءت إندونيسيا كأعلى دولة من حيث حصة الحجاج والتي بلغت 100 ألف و51 حاجة، وتلتها باكستان والتي تصل حصتها 81 ألف و132 حاج.

وجاءت أنجولا وهي دولة أفريقية كأقل دولة في العالم يأتي منها حجاج هذا العام، إذ بلغت حصتها 23 حتج فقط.

السعودية رفعت أعداد الحجاج إلى مليون خلال موسم الحج 2022

وقررت السعودية زيادة أعداد الحجاج في موسم الحج 2022 إلى مليون حاج من المملكة ومختلف دول العالم، وذلك بعد مؤشرات عدة على استقرار وضع وباء كورونا في السعودية، والذي أيضا رافق قرار رفع العمل بالإجراءات الاحترازية.

واكدت المملكة أن تحديد هذا العدد يأتي في إطار حرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على سلامة حجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم وأمنهم وكذلك انتظام أداء فريضة الحج وتمكين أكثر عدد من مسلمي العالم لأداء الفريضة.