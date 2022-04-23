وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال شعراوي في البرقية: «يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد.. داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم والإخوة الأقباط شركاء الوطن بالخير واليمن والبركات.. وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار».

وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة

كما بعث شعراوي، برقية تهنئة إلى السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال شعراوي في البرقية: «يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة وأطيب التمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد.. داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على سيادتكم بالخير واليمن والبركات.. وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار».