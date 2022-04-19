التنمية المحلية تبحث التعاون في منظومة إدارة المخلفات مع «جرين بلانت»

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفدا من شركة جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة – إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال المخلفات الصلبة – وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالقاهرة

وشهد اللقاء، استعراض آخر جهود الشركة في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالقاهرة، حيث تقدّم شركة جرين بلانت خدمات المعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات الصلبة للمنطقتين الجنوبية والغربية للمحافظة، بطاقة استقبال يومي 4000 طن بمجمع المصانع والمدفن الصحي الآمن بمنطقة 15 مايو، فضلا عن عرض رؤية الشركة لإدخال تكنولوجيات جديدة لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وتحويلها إلى طاقة بالتعاون مع بعض الشركات العالمية.

كما شهد اللقاء بحث إمكانية التعاون بين عدد من المحافظات وشركة جرين بلانت، للعمل في منظومة المخلفات لتقديم خدمات الجمع والنقل والنظافة العامة والمعالجة والتدوير للمخلفات، وبينها بعض محافظات القاهرة الكبرى ومدن القناة.

القضاء على الحرق العشوائي للمخلفات

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى دور الوزارة حاليا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، لتنفيذ الخطة الجديدة لتطوير الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة، بالتنسيق والتعاون والشراكة مع الوزارات والجهات المعنية على أرض المحافظات، خاصة بعد الاستثمارات التي ضخّتها الحكومة مؤخرا، لتطوير منظومة المخلفات وإنشاء البنية التحتية وغلق المقالب العشوائية، وإنشاء وتوريد محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ومدافن صحية آمنة، للتخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع.

إدارة وتشغيل المجازر الحكومية

وأكد اللواء محمود شعراوي، ترحيب الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية العاملة في مجالات عمل وإشراف وزارة التنمية المحلية، وعلى رأسها ملفي إدارة وتشغيل المجازر الحكومية، ومنظومة المخلفات الصلبة لتحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية، بما يحقق الهدف الذي تسعى له الدولة، لإعادة الشكل الحضاري والجمالي للمحافظات المصرية.

من جانبهم، رحب وفد شركة جرين بلانت، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، بهدف تطوير المنظومة البيئية في مصر، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة طبقا للرؤية الاستراتيجية مصر 2030.

المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر

كما شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، الذي تتعاون فيه الوزارة مع وزارة الزراعة بالاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية، والحفاظ على البيئة من التلوث وتعظيم القيمة المضافة من خلال الاستفادة من المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الحكومة للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع تطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، والبالغ عددها 600 مجزر، حيث تتضمن المرحلة الأولى 150 مجزرا، وجرى الانتهاء من عدد كبير منها بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعمير.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى ترحيب الوزارة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص أو الشركات المصرية، لإيجاد منظومة حديثة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية بصورة اقتصادية، وسرعة تشغيل المجازر التي تم الانتهاء منها، بينما رحب ممثلو الشركة، بإجراء بعض الدراسات لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لبعض المجازر في عدد من المحافظات.