وزير التنمية المحلية يكلف المحافظات برفع درجة الاستعداد لاستقبال الأعياد

وجّه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين إلى رفع درجة الاستعداد القصوى لكافة القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى لا تزيد أعداد الإصابة بكورونا نتيجة التجمعات.

الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامة والمطاعم والمولات التجارية خلال إجازة الأعياد والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأشار إلى إلغاء الإجازات للقيادات المحلية مؤكداً رفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف على مستوى المحافظات والتأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية بجميع المستشفيات، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أي نواقص في الأدوية، أو مستلزمات طبية خلال إجازة الأعياد، مع أهمية متابعة مواقف السيارات «النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص»، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة.

التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات

وشدد اللواء محمود شعراوي على أهمية التنسيق الكامل بين كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظات وعلى رأسها الصحة والتموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية، مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها و المخابز و منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك الآدمي، وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التأكيد على توفير المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

وأكد وزير التنمية المحلية فتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل علي مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أية مشكلات أولا بأول.

وجدد اللواء محمود شعراوي التأكيد على أهمية عدم التهاون مع مخالفي الإجراءات الاحترازية لكورونا، والاستمرار فى الحملات اليومية لقيادات المحليات من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالغلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهي والكافيهات التي تقدم الشيشة للمترددين عليها مشيرا إلى أن نواب المحافظين سيقومون بالمتابعة الشخصية بصفة دورية على مدار تلك الفترة فيما يخص تطبيق الإجراءات الاحترازية وتحرير المخالفات لغير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .

كما وجه وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن ، مشددا على الأهمية القصوى التي توليها الدولة فى منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية ، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، خلال فترة الإجازات ، وطالب شعراوي الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدي بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أى مخالفات وإزالتها فوراً .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تتلقى أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أو أي نقص فى السلع و الخدمات على مبادرة صوتك مسموع من خلال الخط الساخن 15330 أو رقم الواتس آب 01150606783 أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك www.facebook.com/ sotakmasmwo.