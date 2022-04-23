التنمية المحلية: إنشاء مجمعات خدمية بالمدن الجديدة في 10 محافظات

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه يجرى التوسع فى إقامة مجمعات مصالح حكومية بالمدن الجديدة وعواصم المحافظات، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وزيادة عنصر الجذب وتلبية احتياجاتهم.

وأوضح «شعراوي»، أنه جار ترشيح مواقع بالمدن القائمة والجديدة بـ10 محافظات، وتحديدا في القاهرة والجيزة والاسكندرية والإسماعيلية والغربية والبحر الأحمر وشمال سيناء والشرقية والمنوفية والقليوبية لإقامة مجمعات حكومية، مشيرا إلى أن تلك المجمعات الحكومية تعد بمثابة وحدات مصغرة ترتبط بالحكومة المركزية، والتي تستعد للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمؤسسات الحكومية على مستوى عواصم المحافظات والمراكز عن طريق آليات التحول الرقمي.

تحقيق رضا المواطنين

وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، إلى أن إقامة مجمع خدمات بالمدن الجديدة بمثابة عامل جذب وخدمة أفضل للمواطنين، لتسهيل العيش في تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحقيق رضاهم، من خلال تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات التي تُقدم لهم.

وأشار إلى أنه فى الوقت الراهن تم تحديد مواقع لإقامة مجمعات مصالح حكومية بالمدن التابعة للتنمية المحلية في نطاق محافظات كفر الشيخ والسويس والبحيرة ومطروح، وكذلك تحديد مواقع جديدة لإقامة مجمعات حكومية بمدن تابعة للمجتمعات العمرانية في 10 محافظات تشمل المنيا وأسيوط وبني سويف والدقهلية ودمياط والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

توفير قطع أراض بالمحافظات

وطالبت وزارة التنمية المحلية المحافظات بتوفير قطع أراض مناسبة لإقامة المقرات الجديدة لمجمعات المصالح الحكومية، وحصرالأعداد النهائية للمديريات المراد نقلها، وكذلك أعداد العاملين والمترددين عليها، مؤكدة أهمية الاسترشاد بـ3 نماذج من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاختيار ما يناسب المواقع وطبيعة كل محافظة، سواء ساحلية أو مدن كبرى أو ريفية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن جميع التصميمات المقترحة للمجمعات الحكومية أُرسلت للمحافظات لاختيار الأنسب، حيث ستضم مبنى رئيسي للمديريات، وآخر للتعامل مع الجمهور، وثالث للجهات الحكومية المتنوعة ومبان للخدمات.