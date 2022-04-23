الأزهري: القيام ليس مختصا بالعشر الأواخر من رمضان فقط بل طوال الشهر

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن رمضان هو شهر القيام والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول الرسول عليه السلام، «من قام رمضان إيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، كما أن الغالب في ثقافة الناس، أن القيام يكون في العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذا ليس صحيحا، فالقيام ليس مختصا بتلك الأيام، بل طوال الشهر الكريم، وذلك خلال تقديمه برنامج «لحظة صفا»، الذي يُذاع على الراديو «9090».

القيام يكون في العشر الأواخر من رمضان وهذا ليس صحيحا

وأضاف «الأزهري»، أن القيام يوجد عن الإنسان حالة من الحضور والخشوع والذكر والورع والتقوى، وليس معناه الوقوف أثناء الصلاة، فمن يصلى وهو جالس فقد قام الليل، ومن يصلى وهو مستلقٍ بسبب المرض، فقد قام أيضا، موضحًا أن القيام حالة من العظمة توجد في باطن الإنسان من تعظيم الحق والإقبال عليه، تبعث في الإنسان اليقظة والفهم والإفاقة من الغفلة، كما تحدث الأزهري عن فضل العشر الأواخر من شهر رمضان.

فضل العشر أواخر من شهر رمضان

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أنه مع اقتراب نهاية شهر رمضان تحل علينا العشر الأواخر، وهى أيام فضل وطاعة وجد واجتهاد وكان النبي يعلن الاستنفار هو وأهل بيته، فعن عائشةَ - رضى اللهُ عنها - أنها قالت: «كانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دَخَل العَشْرُ أحْيَا اللَّيلَ، وأيْقظَ أهلَه، وجَدَّ، وشَدَّ المئزَرَ»، موضحًا أن العشر الأواخر فيها ليلة القدر والعبادة فيها خير من 1000 شهر، وهي الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم.