«القوى العاملة»: تدريب 200 سيدة على الحرف اليدوية ضمن حياة كريمة

تولي الدولة المصرية اهتماما بالغا بالمرأة المصرية والفئات الأشد فقرا من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، وتوفير الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية ضمن مشروع الدولة العملاق حياة كريمة.

وفي إطار مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها والمنفذ في محافظات الفيوم وسوهاج والقاهرة، أعلنت وزارة القوى العاملة تدريب 200 سيدة على التفصيل والحياكة والطباعة والمشغولات الخشبية بالقاهرة، والمستهدف فيها تنمية مهارات وقدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل ومساعدتها في فتح مشروعات صغيرة تدر دخلا يضمن لهن حياة كريمة، ونفذت المديرية 3 دورات.

دورات في الحياكة والطباعة والمشغولات الخشبية ضمن حياة كريمة

وأوضحت القوى العاملة، خلال بيان صادر عنها، أن الدورة الأولى في الطباعة على المنسوجات بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة، حيث تم تدريب 75 سيدة على مهنة الطباعة على المنسوجات وعلى الأواني الفخارية وتم توزيع ما تم طباعته على المتدربين في ختام التدريب، أما الدورة الثانية فكانت على التفصيل والخياطة وتم تنفيذها بمركز التدريب المهني وشملت 50 متدربة، وتم توزيع ما تم تفصيله على المتدربات في ختام التدريب، والثالثة على مهنة المشغولات الخشبية لـ 75 متدربة.

توفير الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام

وأكدت الوزارة، توفير جميع الآلات والأدوات اللازمة للتدريب والمواد الخام وتكلفة المدربين، مشيرة إلى أن الدورات الثلاث شملت ندوات في ريادة الأعمال بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز، وكيفية عمل المشروعات الصغيرة والحصول على التراخيص اللازمة لذلك ودراسات الجدوى وحساب المخاطر والتسويق للمنتجات لضمان نجاح المشروعات.

توفير فرص عمل لخريجات حياة كريمة

وأكدت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أنه تم تنفيذ تكليفات وزير القوى العاملة، بضرورة متابعة الخريجين والخريجات بعد انتهاء التدريب وتوفير فرص عمل لائقة ومساعدتهن لدى كافة الجهات لفتح مشروعات صغيرة لهن، وتذليل كافة المعوقات، إذ تم تكليف إدارة التشغيل بالتنسيق مع مكاتب القوى العاملة بتوفير فرص عمل قريبة من محل إقامتهم وموافاة الوزارة بها.